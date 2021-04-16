Рада не змогла направити запит щодо громадянства переможця довиборів Аксьонова

Андрія Аксьонова звинувачують у наявності громадянства РФ

Андрія Аксьонова звинувачують у наявності громадянства РФ

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 16 квітня Верховна Рада провалила голосування за направленні запиту про позбавлення українського громадянства переможця довиборів у 50 окрузі Андрія Аксьонова

Про це повідомляє видання Страна.UA, передає RegioNews.

Звернення народного депутата від фракції "Голос" Романа Лозинського до президента Володимира Зеленського про позбавлення Аксьонова громадянства підтримали 203 народних обранців.

Для позитивного розгляду питання потрібно було 226 голосів.

Після цього Верховна Рада завершила роботу на поточному тижні.

Нагадаємо, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.

Згодом ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині.

Як заявив спікер Ради Руслан Стефанчук, особа з подвійним громадянством не може бути нардепом.