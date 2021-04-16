1,5 мільйони щомісяця: на Одеській залізниці викрили нелегальний продаж квитків

Учасники схеми привласнювали готівку, яку мали вносити до кас

Учасники схеми привласнювали готівку, яку мали вносити до кас

Працівники Служби безпеки України викрили корупційну схему на Одеські залізниці, на якій зловмисники щомісяця незаконно заробляли близько 1,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, оборудку організував один із чиновників служби приміських пасажирських перевезень Одеської регіональної філії "Укрзалізниці”.

Він налагодив масштабну схему нелегального продажу підлеглими залізничних квитків. Втім, готівку від "продажу” цих квитків учасники схеми привласнювали, а не вносили до залізничних кас. За матеріалами слідства, зловмисники щоденно привласнювали приблизно 50 тис. грн”, - йдеться в повідомленні.

Точний розмір збитків наразі встановлює слідство.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали "на гарячому” організаторів оборудки.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних СБУ вилучила:

службову документацію;

майже 200 тисяч гривень та 3 тисячі доларів;

комп’ютери і мобільні термінали із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам схеми про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці прийшли з обшуком в Одеський апеляційний суд, де розглядають апеляцію Стерненка.