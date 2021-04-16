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16 квітня 2021, 12:16 2417

СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР" на Луганщині

16 квітня 2021, 12:16 2417
Читайте также на русском языке
Їй готується повідомлення про підозру
Їй готується повідомлення про підозру
Фото: СБУ
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на русском языке

В Луганській області СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР", керівницю так званого "управління культури, молоді та спорту" м. Довжанськ, яке тимчасово окуповане терористами. "Чиновниця" з 2015 року перебуває у розшуку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час перетину державного кордону України.

Вона виїхала з окупованої Луганщини до РФ, а потім приїхала до України з території РФ - через пункт пропуску "Мілове". Колаборантка в’їжджала в Україну для зміни прізвища і мала на меті постійно проживати на підконтрольній українській владі території", - повідомили оперативники.

Співробітники СБУ задокументували, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015-2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи.

З 2015 року "чиновниця" перебуває у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.

ЛНР СБУ чиновники окупанти Луганська область

 
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