08:59  31 березня
В Україні вперше від коронавірусу померло понад 400 осіб за добу
08:41  31 березня
На Прикарпатті зник голова комісії, "слуги" вирушили в регіон слідкувати за ситуацією
08:11  31 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано 8 порушень за добу
UA | RU
UA | RU
31 березня 2021, 11:12 271

Особа з подвійним громадянством не може бути нардепом – Стефанчук про Аксьонова

31 березня 2021, 11:12 271
Читайте также на русском языке
Але факти мають бути юридично підтвердженими
Але факти мають бути юридично підтвердженими
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У разі підтвердження інформації про російське громадянство у Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у парламент на окрузі №50 у Донецькій області, ЦВК і Верховна Рада мають на це відреагувати.

Про це заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає RegioNews з посиланням на ICTV.

Також відповідна реакція має бути, якщо буде підтверджена причетність Аксьонова до організації "референдуму” про самовизначення "ДНР” у Добропіллі.

Я переконаний, що усе в Україні має відбуватися у межах, передбачених Конституцією. Якщо такі факти щодо Аксьонова матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія та Верховна Рада мають на це відреагувати, – уточнив Руслан Стефанчук.

За його словами, не можна допускати ситуацію, щоб у народного депутата України було підтверджене подвійне громадянство.

Щодо причетності Аксьонова до організації "референдуму” факти має підтвердити СБУ.

Як повідомлялося, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині. Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів.

Верховна Рада Руслан Стефанчук вибори подвійне громадянство Андрій Аксьонов ЦВК

На Прикарпатті зник голова комісії, "слуги" вирушили в регіон слідкувати за ситуацією
31 березня 2021, 08:41
Рада припинила повноваження нардепів Скічка і Колихаєва
30 березня 2021, 22:07
ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині
30 березня 2021, 15:09
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram