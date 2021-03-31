Особа з подвійним громадянством не може бути нардепом – Стефанчук про Аксьонова

Але факти мають бути юридично підтвердженими

Але факти мають бути юридично підтвердженими

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У разі підтвердження інформації про російське громадянство у Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у парламент на окрузі №50 у Донецькій області, ЦВК і Верховна Рада мають на це відреагувати.

Про це заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає RegioNews з посиланням на ICTV.

Також відповідна реакція має бути, якщо буде підтверджена причетність Аксьонова до організації "референдуму” про самовизначення "ДНР” у Добропіллі.

Я переконаний, що усе в Україні має відбуватися у межах, передбачених Конституцією. Якщо такі факти щодо Аксьонова матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія та Верховна Рада мають на це відреагувати, – уточнив Руслан Стефанчук.

За його словами, не можна допускати ситуацію, щоб у народного депутата України було підтверджене подвійне громадянство.

Щодо причетності Аксьонова до організації "референдуму” факти має підтвердити СБУ.

Як повідомлялося, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині. Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів.