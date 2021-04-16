Рада не смогла направить запрос относительно гражданства победителя довыборов Аксенова
Андрея Аксенова обвиняют в наличии гражданства РФ
Андрея Аксенова обвиняют в наличии гражданства РФ
Сегодня, 16 апреля Верховная Рада провалила голосование по направление запроса о лишении украинского гражданства победителя довыборов в 50 округе Андрея Аксенова
Об этом сообщает издание Страна.UA, передает RegioNews.
Обращение народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского к президенту Владимиру Зеленскому о лишении Аксенова гражданства поддержали 203 народных избранников.
Для положительного рассмотрения вопроса нужно было 226 голосов.
После этого Верховная Рада завершила работу на текущей неделе.
Напомним, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.
Позже ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.
Как заявил спикер Совета Руслан Стефанчук, лицо с двойным гражданством не может быть нардепом.
Выборы на округе 87: ЦИК приняла уточненный протокол по итогам голосованияВсе новости »
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