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16 апреля 2021, 14:57 52

Рада не смогла направить запрос относительно гражданства победителя довыборов Аксенова

16 апреля 2021, 14:57 52
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 16 апреля Верховная Рада провалила голосование по направление запроса о лишении украинского гражданства победителя довыборов в 50 округе Андрея Аксенова

Об этом сообщает издание Страна.UA, передает RegioNews.

Обращение народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского к президенту Владимиру Зеленскому о лишении Аксенова гражданства поддержали 203 народных избранников.

Для положительного рассмотрения вопроса нужно было 226 голосов.

После этого Верховная Рада завершила работу на текущей неделе.

Напомним, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.

Позже ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.

Как заявил спикер Совета Руслан Стефанчук, лицо с двойным гражданством не может быть нардепом.

сепаратизм Верховная Рада голосование гражданство Донецкая область Андрей Аксенов

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