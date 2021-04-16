Рада не смогла направить запрос относительно гражданства победителя довыборов Аксенова

Андрея Аксенова обвиняют в наличии гражданства РФ

Андрея Аксенова обвиняют в наличии гражданства РФ

Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 апреля Верховная Рада провалила голосование по направление запроса о лишении украинского гражданства победителя довыборов в 50 округе Андрея Аксенова

Об этом сообщает издание Страна.UA, передает RegioNews.

Обращение народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского к президенту Владимиру Зеленскому о лишении Аксенова гражданства поддержали 203 народных избранников.

Для положительного рассмотрения вопроса нужно было 226 голосов.

После этого Верховная Рада завершила работу на текущей неделе.

Напомним, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.

Позже ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.

Как заявил спикер Совета Руслан Стефанчук, лицо с двойным гражданством не может быть нардепом.