10:39  29 березня
Питання виборів мера Харкова включили до порядку денного Ради
10:01  29 березня
У Києві жорстоко вбили громадського активіста
08:11  29 березня
Загострення на Донбасі: бойовики 10 разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
29 березня 2021, 13:01 365

Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині - ЦВК

29 березня 2021, 13:01 365
Читайте также на русском языке
Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів
Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер Добропілля і представник партії "Порядок"Андрій Аксьонов перемагає на виборах народного депуатата по округу №50 в Донецькій області.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

Валентин Рибін від "Партії Шарія” отримав 3 963 голосів, що становить 13%. Кандидат від "Європейської Солідарності” і фігурантка справи Шеремета Юлія Кузьменко третя, її результат - 2 039 голосів (6,69 %).

Довідка: за даними ЗМІ, Андрій Аксьонов має подвійне громадянство — України та Росії. У 2014 році, будучи мером селища Новодонецьке, він організував псевдореферендум. У жовтні 2015 його обрали мером Добропілля Донецької області.

У травні 2018 року йому повідомили про підозру у підробці та використанні документів заради незаконного відвідування окупованого Криму. Також він був фігурантом корупційної справи. У січні 2019 року Андрія Аксьонова відправили під нічний домашній арешт на два місяці.

Нагадаємо, 28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях відбувалися довибори в Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів брали 32 кандидати.

вибори Верховна Рада голосування Донецька область ЦВК результат

Питання виборів мера Харкова включили до порядку денного Ради
29 березня 2021, 10:39
Довибори в Раду: Стало відомо, хто лідирує на округах в Івано-Франківській та Донецькій областях
29 березня 2021, 10:38
Одразу два кандидати заявили про свою перемогу на довиборах в Івано-Франківській області
29 березня 2021, 10:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram