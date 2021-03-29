Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині - ЦВК

Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів

Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів

Фото: із відкритих джерел

Мер Добропілля і представник партії "Порядок"Андрій Аксьонов перемагає на виборах народного депуатата по округу №50 в Донецькій області.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

Валентин Рибін від "Партії Шарія” отримав 3 963 голосів, що становить 13%. Кандидат від "Європейської Солідарності” і фігурантка справи Шеремета Юлія Кузьменко третя, її результат - 2 039 голосів (6,69 %).

Довідка: за даними ЗМІ, Андрій Аксьонов має подвійне громадянство — України та Росії. У 2014 році, будучи мером селища Новодонецьке, він організував псевдореферендум. У жовтні 2015 його обрали мером Добропілля Донецької області.

У травні 2018 року йому повідомили про підозру у підробці та використанні документів заради незаконного відвідування окупованого Криму. Також він був фігурантом корупційної справи. У січні 2019 року Андрія Аксьонова відправили під нічний домашній арешт на два місяці.

Нагадаємо, 28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях відбувалися довибори в Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів брали 32 кандидати.