ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині
Найбільшу кількість голосів виборців отримав Аксьонов
Найбільшу кількість голосів виборців отримав Аксьонов
Центральна виборча комісія на засіданні 30 березня прийняла від окружної виборчої комісії протокол про підсумки голосування на проміжних виборах народного депутата на окрузі №50.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.
Протокол прийняли без зауважень та відправили на подальше опрацювання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ОВК оголосила результати голосування 29 березня. Найбільшу кількість голосів виборців отримав Добропільський міський голова Андрій Аксьонов.
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