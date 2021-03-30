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30 березня 2021, 15:09 68

ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині

30 березня 2021, 15:09 68
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Найбільшу кількість голосів виборців отримав Аксьонов
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія на засіданні 30 березня прийняла від окружної виборчої комісії протокол про підсумки голосування на проміжних виборах народного депутата на окрузі №50.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Протокол прийняли без зауважень та відправили на подальше опрацювання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ОВК оголосила результати голосування 29 березня. Найбільшу кількість голосів виборців отримав Добропільський міський голова Андрій Аксьонов.

вибори голосування ЦВК документ протокол

 
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