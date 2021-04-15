Позбавлення волі за брехню в деклараціях: Рада схвалила закон у першому читанні

Чиновників зможуть позбавляти волі за суттєву брехню в декларації про доходи

Чиновників зможуть позбавляти волі за суттєву брехню в декларації про доходи

Фото: із відкритих джерел

Верховна Рада під час позачергового пленарного засідання ухвалила в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №4651, який передбачає посилення відповідальності за брехню в деклараціях чиновників.

Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

Проєкт закону у першому читанні підтримали 283 народні депутати. Він був зареєстрований в парламенті 27 січня 2021 року.

Закон пропонує збільшити розмір штрафів у середньому на 8500-17000 грн, а також застосовувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2-х років, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних, і за умисне неподання декларації топ-чиновниками.

Нагадаємо, 30 грудня в Україні повернули відповідальність за брехню у деклараціях, закон набув чинності.