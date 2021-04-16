Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування

Фінальні результати голосування досі не встановлені - є судові справи

Фінальні результати голосування досі не встановлені - є судові справи

Фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія прийняла для опрацювання протокол окружної виборчої комісії з поміткою “Уточнений” про підсумки голосування в ОВО №87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зокрема повідомляється, що наразі відомо про наявність двох судових справ щодо складення уточненого протоколу окружною комісією.

За словами голови Комісії Олега Діденка, ЦВК ретельно опрацює усі отримані від ОВК матеріали та дочекається висновків судів, щодо того, наскільки правильно чи неправильно були виконані окружною виборчою комісією попередні рішення судів, що набрали законної сили.

Таким чином ми отримаємо остаточні рішення, які враховуватимемо при встановленні результатів голосування в цьому окрузі”, - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду України, що відбулися на 87 окрузі в Івано-Франківській області окружна комісія склала уточнений протокол про підсумки голосування. Розрив між кандидатами Василем Вірастюком та Олександром Шевченком зменшився до 422 голосів.