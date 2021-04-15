Рада може наступного тижня взятися за ліквідацію ОАСК, - Разумков

Цього тижня документ розглянути вже не вдасться

Цього тижня документ розглянути вже не вдасться

Фото: УНІАН

Законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва може бути розглянутий наступного тижня, якщо для цього ініціюють позачергове засідання Верховної Ради.

Як інформує RegioNews, про це на брифінгу заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Щодо швидкості розгляду цього законопроекту - він визначений президентом як невідкладний. Сподіваюся, найближчим часом ми його все ж таки розглянемо... Я думаю, що наступного тижня, якщо це буде ініційовано як позачергове засідання, воно може бути розглянуто в першому читанні в стінах Верховної Ради України. Але на цьому тижні навряд чи можливо його розглянути", - сказав спікер.

Він уточнив, що якщо позачергове засідання не буде скликане для розгляду цього проєкту, то його буде включено в порядок денний пленарних засідань і буде розглянуто найближчим часом після завершення розгляду проекту 2194.

Також Разумков заявив, що підтримуватиме цей документ.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Того ж дня в Раді зареєстрували законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК, документу надано статус невідкладного.

Пізніше суддя Вовк прокоментував закон Зеленського про ОАСК, він стверджує, що суд продовжує працювати у штатному режимі.

14 квітня у Раді з'явився текст президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК.