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16 квітня 2021, 13:08 692

Справа конвертцентрів: у 15 областях України проводять 85 обшуків

16 квітня 2021, 13:08 692
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Правоохоронці перевіряють факти ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах
Правоохоронці перевіряють факти ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах
Фото: Facebook
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Працівники прокуратури спільно із фіскальною службою проводять 85 обшуків в офісних та складських приміщеннях низки фірм в межах спецоперації “Детінізація”.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, вказані підприємства можуть бути причетними до надання послуг з конвертації коштів, отриманих внаслідок фіктивних фінансово-господарських операцій із підприємствами реального сектору, діяльність яких завдала державному бюджету збитків в особливо великому розмірі”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що до слідчих заходів залучено понад 200 осіб кадрового складу столичного та регіональних підрозділів фіскальної служби.

Заходи проводяться на підставі ухвал суду на території кількох областей України та в м. Києві в межах розслідування кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та підроблення реєстраційних документів підприємств”, - додали в прокуратурі.

Як повідомила "Українській правді” речниця відомства Надія Максимець, обшуки проводяться на території 15 областей України та в місті Києві.

Нагадаємо, раніше слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”. Правоохоронці розслідують факти корупції під час здійснення державних закупівель олив та мастильних матеріалів.

обшуки прокуратура ДФС податки податкова служба конвертцентр

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