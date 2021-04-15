08:59  15 квітня
В Україні більше 16 тисяч інфікованих COVID-19 і 433 летальних випадків за добу
10:26  15 квітня
Працівники Харківського авіазаводу перекрили дороги через борги по зарплаті
08:11  15 квітня
В ООС зафіксували 8 нових порушень режиму "тиші": де саме стріляли бойовики
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2021, 14:36 1

Україна заарештувала ще 12 російських літаків за польоти в окупований Крим

15 квітня 2021, 14:36 1
Читайте также на русском языке
За цим фактом розслідується кримінальна справа
За цим фактом розслідується кримінальна справа
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Суд наклав арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які здійснювали польоти до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя, передає RegioNews.

Під час розслідування слідчі встановили, що одна із російських авіакомпаній з 2019 року незаконно використовувала 12 пасажирських літаків марок "Boeing" та "Airbus" для переправлення людей через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

За такі дії передбачена кримінальна відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

За процесуального керівництва прокуратури автономії, судом накладено арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які використовувались для перевезення пасажирів з/до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа", що знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Україна заарештувала 44 російських літаки за польоти в окупований Крим. Загалом тоді Україна наклала арешт на 109 літаків російських авіакомпаній.

Крим літак арешт прокуратура окупація

Тупицький не з'явився на засідання суду: його госпіталізували
15 квітня 2021, 11:26
ВАКС арештував майно брата голови ОАСК
14 квітня 2021, 15:17
Українські війська проводять масштабні навчання поруч із Кримом
14 квітня 2021, 12:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram