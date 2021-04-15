Україна заарештувала ще 12 російських літаків за польоти в окупований Крим

За цим фактом розслідується кримінальна справа

За цим фактом розслідується кримінальна справа

Фото: із відкритих джерел

Суд наклав арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які здійснювали польоти до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя, передає RegioNews.

Під час розслідування слідчі встановили, що одна із російських авіакомпаній з 2019 року незаконно використовувала 12 пасажирських літаків марок "Boeing" та "Airbus" для переправлення людей через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

За такі дії передбачена кримінальна відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

За процесуального керівництва прокуратури автономії, судом накладено арешт на 12 літаків російського авіаперевізника, які використовувались для перевезення пасажирів з/до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа", що знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Україна заарештувала 44 російських літаки за польоти в окупований Крим. Загалом тоді Україна наклала арешт на 109 літаків російських авіакомпаній.