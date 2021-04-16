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16 апреля 2021, 13:08 720

Дело конвертцентров: в 15 областях Украины проводят 85 обысков

16 апреля 2021, 13:08 720
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Правоохранители проверяют факты уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах
Правоохранители проверяют факты уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах
Фото: Facebook
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Работники прокуратуры совместно с фискальной службой проводят 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда фирм в пределах спецоперации "Детенизация".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансово-хозяйственных операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к следственным мероприятиям привлечены более 200 человек кадрового состава столичного и региональных подразделений фискальной службы.

Мероприятия проводятся на основании постановлений суда на территории нескольких областей Украины и в г.. Киеве в рамках расследования уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделки регистрационных документов предприятий", - добавили в прокуратуре.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец, обыски проводятся на территории 15 областей Украины и в Киеве.

Напомним, ранее следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрзализныцю". Правоохранители расследуют факты коррупции при осуществлении государственных закупок масел и смазочных материалов.

обыски прокуратура ГФС налоги налоговая служба конвертцентр

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