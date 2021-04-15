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15 квітня 2021, 14:55 824

Слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”

15 квітня 2021, 14:55 824
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Правоохоронці розслідують факти корупції під час здійснення державних закупівель олив та мастильних матеріалів
Правоохоронці розслідують факти корупції під час здійснення державних закупівель олив та мастильних матеріалів
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Сьогодні, 15 квітня працівники Національної поліції прийшли із обшуками до філії “Центр забезпечення виробництва” акціонерного товариства “Укрзалізниця”.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

"Укрзалізниця” всебічно співпрацює з правоохоронними органами для подолання корупції у закупівлях. Наразі слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва” АТ "Укрзалізниця”, - йдеться в повідомленні.

В компанії пояснили, що поліція розслідує можливі зловживання під час здійснення державних закупівель олив та мастильних матеріалів.

Слідство встановило, що у 2019 – 2021 роках вони закуповувалися за цінами вище ринкових.

"Укрзалізниця” готова до співпраці із правоохоронними органами та надасть всі необхідні документи, передбачені законодавством", - додали в компанії.

Нагадаємо, НАБУ проводить обшуки у членів енергорегулятора НКРЕКП. Детективи проводять допити основних фігурантів справи щодо встановлення завищеної ціни на електроенергію для "Укрзалізниці".

обшуки Укрзализныця кримінальна справа корупція закупівля Нацполіція

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