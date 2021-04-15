Слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”
Сьогодні, 15 квітня працівники Національної поліції прийшли із обшуками до філії “Центр забезпечення виробництва” акціонерного товариства “Укрзалізниця”.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.
"Укрзалізниця” всебічно співпрацює з правоохоронними органами для подолання корупції у закупівлях. Наразі слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва” АТ "Укрзалізниця”, - йдеться в повідомленні.
В компанії пояснили, що поліція розслідує можливі зловживання під час здійснення державних закупівель олив та мастильних матеріалів.
Слідство встановило, що у 2019 – 2021 роках вони закуповувалися за цінами вище ринкових.
"Укрзалізниця” готова до співпраці із правоохоронними органами та надасть всі необхідні документи, передбачені законодавством", - додали в компанії.
Нагадаємо, НАБУ проводить обшуки у членів енергорегулятора НКРЕКП. Детективи проводять допити основних фігурантів справи щодо встановлення завищеної ціни на електроенергію для "Укрзалізниці".