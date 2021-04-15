Слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”

Правоохоронці розслідують факти корупції під час здійснення державних закупівель олив та мастильних матеріалів

Правоохоронці розслідують факти корупції під час здійснення державних закупівель олив та мастильних матеріалів

Сьогодні, 15 квітня працівники Національної поліції прийшли із обшуками до філії “Центр забезпечення виробництва” акціонерного товариства “Укрзалізниця”.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

"Укрзалізниця” всебічно співпрацює з правоохоронними органами для подолання корупції у закупівлях. Наразі слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва” АТ "Укрзалізниця”, - йдеться в повідомленні.

В компанії пояснили, що поліція розслідує можливі зловживання під час здійснення державних закупівель олив та мастильних матеріалів.

Слідство встановило, що у 2019 – 2021 роках вони закуповувалися за цінами вище ринкових.

"Укрзалізниця” готова до співпраці із правоохоронними органами та надасть всі необхідні документи, передбачені законодавством", - додали в компанії.

Нагадаємо, НАБУ проводить обшуки у членів енергорегулятора НКРЕКП. Детективи проводять допити основних фігурантів справи щодо встановлення завищеної ціни на електроенергію для "Укрзалізниці".