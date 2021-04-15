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15 квітня 2021, 15:16 808

Чиновника податкової служби підозрюють у корупційній схемі на 2 мільйони

15 квітня 2021, 15:16 808
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Головному державному ревізору-інспектору Головного управління ДПС у м. Києві повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, яка спричинила ненадходження до бюджету податку на суму більше ніж 2 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Працівники Державної податкової служби України за результатами проведених планових документальних перевірок суб’єктів господарювання з питань додержання податкового та іншого законодавства недонараховували - занижували суми податків, які підлягали обов’язковій сплаті до державного бюджету України", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно з результатами проведеної планової перевірки з питань сплати податку на додану вартість одним із суб’єктів господарювання, головний державний ревізор-інспектор столичного управління ДПС не відобразив в акті перевірки порушення діючого законодавства. Це спричинило ненадходження до бюджету податку на суму більше ніж 2 млн грн.

Раніше повідомлялось, що на Одещині під час одержання хабаря затримано посадовця водної поліції.

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