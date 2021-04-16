В НБУ заявляють, що хочуть виставити на продаж "Приватбанк”
Державний “Приватбанк”, який у 2016 році був націоналізований, планують виставити на продаж.
Про це в інтерв'ю виданню Global Capital заявив голова НБУ Кирило Шевченко, передає RegioNews.
Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України - "Приватбанк", незабаром виставлять на продаж", - повідомив він.
За його словами, український банківський сектор володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів, і частка держави на банківському ринку України через п'ять років має знизитися з 55% до 25%.
Ми вважаємо, що приватизація "Приватбанку”, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США і ЄС", - додав Шевченко.
Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.
22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.
30 березня за одну із фігуранток внесли 2,7 мільйона застави.