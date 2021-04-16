11:56  16 квітня
В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 квітня
Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування
08:11  16 квітня
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2021, 12:08 2084

В НБУ заявляють, що хочуть виставити на продаж "Приватбанк”

16 квітня 2021, 12:08 2084
Читайте также на русском языке
На думку Нацбанку, це може зацікавити міжнародних інвесторів
На думку Нацбанку, це може зацікавити міжнародних інвесторів
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Державний “Приватбанк”, який у 2016 році був націоналізований, планують виставити на продаж.

Про це в інтерв'ю виданню Global Capital заявив голова НБУ Кирило Шевченко, передає RegioNews.

Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України - "Приватбанк", незабаром виставлять на продаж", - повідомив він.

За його словами, український банківський сектор володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів, і частка держави на банківському ринку України через п'ять років має знизитися з 55% до 25%.

Ми вважаємо, що приватизація "Приватбанку”, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США і ЄС", - додав Шевченко.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

30 березня за одну із фігуранток внесли 2,7 мільйона застави.

приватизація НБУ Приватбанк продаж Нацбанк

У "червоному” Запоріжжі виявили продаж довідок на проїзд у транспорті
15 квітня 2021, 19:12
Стали відомі механізми підтримки київських підприємців на час посиленого карантину
14 квітня 2021, 12:46
В Україні почнуть продавати хлібокомбінати: які підприємства підуть з молотка
07 квітня 2021, 18:22
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram