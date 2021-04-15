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15 квітня 2021, 19:12 548

У "червоному” Запоріжжі виявили продаж довідок на проїзд у транспорті

15 квітня 2021, 19:12 548
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З 16 квітня проїзд у громадському транспорті міста дозволяється лише за наявності спецдовідки
З 16 квітня проїзд у громадському транспорті міста дозволяється лише за наявності спецдовідки
Фото: із відкритих джерел
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У Запоріжжі на різних інтернет платформах та у соціальних мережах з’явилися оголошення про продаж спеціальних перепусток для проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речницю Нацполіції області Олену Лебединську, передає RegioNews.

За її словами, зловмисники розмістили оголошення про продаж довідок встановленого зразка на низці відомих інтернет-платформ.

За даними фактами, які викладені в публікаціях, відомості внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень громадян. Запорізька поліція розпочала перевірку", - розповіла Олена Лебединська.

Нагадаємо, у Запоріжжі запровадили спецпропуски для проїзду в громадському транспорті.

транспорт поліція Запоріжжя продаж перепустка

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