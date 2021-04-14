Стали відомі механізми підтримки київських підприємців на час посиленого карантину

Обов’язковою умовою для отримання допомоги є реєстрація підприємства та сплата податків в місті Києві

Обов’язковою умовою для отримання допомоги є реєстрація підприємства та сплата податків в місті Києві

Депутати Київської міськради на своєму засіданні 8 квітня ухвалили рішення знизити ставку по банківських кредитах для столичних підприємців на період обмежувальних заходів, які діятимуть в умовах посиленого карантину. Наразі стало відомо, як саме бізнес може скористатися тими можливостями, які їм надають зміни до Програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Про правила і механізми оформлення пільгових кредитів стало відомо з повідомлення депутата Київради, голови Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою Владислава Трубіцина на його сторінці у Facebook.

"Йдеться про компенсацію ставок по кредитах. Причому, відповідно до наших пропозицій, компенсація становитиме 99% від ставки, яку призначить банк. Тобто київська влада фактично бере на себе сплату по відсотках, а підприємцю доведеться повертати лише тіло кредиту, який він отримав на розвиток свого бізнесу", - повідомив Владислав Трубіцин.

Обов’язковою умовою для отримання допомоги є реєстрація підприємства та сплата податків в місті Києві. Щоправда, потужності виробництва частково або повністю можуть розміщуватись у Київській області.

"Сферами найбільшої уваги для виділення коштів є сільське господарство, переробна промисловість, торгівля, транспорт, будівництво, готельно-ресторанний бізнес, освіта, інформація та телекомунікації. Але й інші види діяльності також можуть розглядатись", - зазначив депутат.

Він також навів перелік банків-учасників Програми, до яких можуть звертатись підприємці:

- АТ"Кредобанк"

- АТ "ПроКредитБанк"

- АТ "КредитВестБанк"

- АТ "Ощадбанк"

- АТ "Мегабанк"

- АТ "Банк Альянс"

- АТКБ "ПриватБанк"

- ПАТ"Банк Восток"

- АТ"КБ "Глобус"

- АТ"Альфа-Банк"

- АТ"ОТП Банк"

За словами Трубіцина, "після того, як банк пересвідчиться, що підприємець та його діяльність відповідають визначеним критеріям, укладається відповідна кредитна угода. Місто, своєю чергою, уклавши договори з банківськими установами, згодом за цими угодами компенсує банкам кошти".

Депутат сподівається, що столичні підприємці скористаються можливістю отримати кредити за Програмою фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва і переконаний, що саме таких рішень сьогодні чекають ті підприємці, які ведуть легальний бізнес – створюють робочі місця і сплачують податки.

В умовах карантину та обмежувальних заходів в роботі бізнесу ми працюємо над тим, щоб максимально допомогти столичним... Posted by Владислав Трубіцин on Monday, April 12, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трубіцин очолить комісію Київради з контролю за незаконними тимчасовими спорудами.