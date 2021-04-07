В Україні почнуть продавати хлібокомбінати: які підприємства підуть з молотка

Планується продати сім хлібокомбінатів

Планується продати сім хлібокомбінатів

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив заступник голови Фонду Тарас Єлейко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, пише RegioNews.

"До Фонду були передані 7 КХП, 3 з яких - такі, що не працюють, 4 – такі, що працюють. Загальна потужність зберігання-634 тис. тонн, це близько 1% потужності всіх елеваторів, які є в Україні", – сказав він.

Серед хлібокомбінатів, які підлягають приватизації - Новопокровський (Харківська область), Неполоковецький (Чернівецька обл.), Дунаєвецький (Хмельницька обл.), Радивилівський (Рівненська обл.).

Серед тих, що не працюють - Полтавський, Івано-Франківський та Ніжинський, майно яких повністю заарештовано.

Нагадаємо, у березні Кабмін передав на приватизацію ще вісім підприємств.