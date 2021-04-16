В НБУ заявляют, что хотят выставить на продажу "Приватбанк"

По мнению Нацбанка, это может заинтересовать международных инвесторов

По мнению Нацбанка, это может заинтересовать международных инвесторов

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Государственный "Приватбанк", который в 2016 году был национализирован, планируют выставить на продажу.

Об этом в интервью изданию Global Capital заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает RegioNews.

Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины - "Приватбанк", вскоре выставят на продажу", - сообщил он.

По его словам, украинский банковский сектор обладает значительным потенциалом для международных инвесторов, и доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%.

Мы считаем, что приватизация "Приватбанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - добавил Шевченко.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "Приватбанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

30 марта за одну из фигуранток внесли 2,7 миллиона залога.