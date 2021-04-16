11:56  16 апреля
В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 апреля
Выборы на округе 87: ЦИК приняла уточненный протокол по итогам голосования
08:11  16 апреля
За сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2021, 12:08 3863

В НБУ заявляют, что хотят выставить на продажу "Приватбанк"

16 апреля 2021, 12:08 3863
Читайте також українською мовою
По мнению Нацбанка, это может заинтересовать международных инвесторов
По мнению Нацбанка, это может заинтересовать международных инвесторов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственный "Приватбанк", который в 2016 году был национализирован, планируют выставить на продажу.

Об этом в интервью изданию Global Capital заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает RegioNews.

Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины - "Приватбанк", вскоре выставят на продажу", - сообщил он.

По его словам, украинский банковский сектор обладает значительным потенциалом для международных инвесторов, и доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%.

Мы считаем, что приватизация "Приватбанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - добавил Шевченко.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "Приватбанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

30 марта за одну из фигуранток внесли 2,7 миллиона залога.

приватизация НБУ Приватбанк продажа Нацбанк

В "красном" Запорожье обнаружили продажу справок на проезд в транспорте
15 апреля 2021, 19:12
Стали известны механизмы поддержки киевских предпринимателей на время усиленного карантина
14 апреля 2021, 12:46
В Украине начнут продавать хлебокомбинаты: какие предприятия уйдут с молотка
07 апреля 2021, 18:22
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua