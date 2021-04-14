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14 квітня 2021, 12:31 4

Українські війська проводять масштабні навчання поруч із Кримом

14 квітня 2021, 12:31 4
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Військові частини тренуються в умовах наближених до бойових
Військові частини тренуються в умовах наближених до бойових
Фото: з відкритих джерел
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Збройні сили України проводять масштабні військові навчання вздовж межі з тимчасово окупованою територією Криму на тлі стягування російських військ до кордонів України.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у пресцентрі командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що у навчаннях задіяна протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра". Танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних сил України, тренуються в умовах наближених до бойових", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, у МЗС України раніше повідомили, що Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках: в Криму, на півночі і на Донбасі.

Раніше в ТКГ заявили, що Україна не планує жодної атаки через стягування РФ своїх військ.

Крим військова техніка учения військові ЗСУ

 
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