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17 листопада 2020, 14:40 44

Україна заарештувала 44 російських літаки за польоти в окупований Крим

17 листопада 2020, 14:40 44
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Загалом Україна наклала арешт на 109 літаків російських авіакомпаній
Загалом Україна наклала арешт на 109 літаків російських авіакомпаній
Фото: із відкритих джерел
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Український суд заарештував ще 44 літаки російських авіакомпаній, які порушували заборону і здійснювали польоти в окупований Російською Федерацією Крим.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим і Севастополя, передає RegioNews.

В прокуратурі розповіли, що слідство встановило ще 44 літаки російських авіакомпаній, а прокуратура домоглася арешту в суді.

Згідно з українським законодавством, ці повітряні судна порушують порядок в'їзду-виїзду на окупований півострів і правила міжнародних польотів.

Оскільки з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна загалом встановила та наклала арешти на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

Нагадаємо, перейшов на бік ворога: на виїзді із Криму затримали ексчиновника МВС.

Крим арешт літак окупація прокуратура
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