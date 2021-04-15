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15 апреля 2021, 14:36 23

Украина арестовала еще 12 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым

15 апреля 2021, 14:36 23
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По данному факту расследуется уголовное дело
По данному факту расследуется уголовное дело
Фото: из открытых источников
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Суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые летали в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя, передает RegioNews.

В ходе расследования следователи установили, что одна из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Airbus" для переправки людей через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

За такие действия предусмотрена уголовная ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии, судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа", который находится на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2020 года Украина арестовала 44 российских самолета за полеты в оккупированный Крым. В целом тогда Украина наложила арест на 109 самолетов российских авиакомпаний.

Крым самолет арест прокуратура оккупация

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