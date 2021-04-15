Тупицький не з'явився на засідання суду: його госпіталізували

Суд перенесли на 29 квітня

Суд перенесли на 29 квітня

Фото: з відкритих джерел

Печерський районний суд Києва відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу звільненому указом президента з посади судді КС Олександру Тупицькому, через його неявку на засідання.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Суд не розпочавшись закінчився через погіршення стану здоров'я колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького", - йдеться в повідомленні.

Як заявив прокурор, фігуранта справи госпіталізували, але не дали суду жодних доказових документів.

У зв'язку з неможливістю слухання справи без участі Тупицького суд оголосив перерву до 29 квітня.

Раніше Тупицький не прийшов на суд, де йому повинні були обирати запобіжний захід, через хворобу матері.

Нагадаємо, що 2 квітня Александр Тупицький не прийшов на засідання Печерського районного суду Києва, де йому планували обрати запобіжний захід, аргументуючи це мітингом під будівлею. Засідання перенесли на 7 квітня.