08:59  15 квітня
В Україні більше 16 тисяч інфікованих COVID-19 і 433 летальних випадків за добу
10:26  15 квітня
Працівники Харківського авіазаводу перекрили дороги через борги по зарплаті
08:11  15 квітня
В ООС зафіксували 8 нових порушень режиму "тиші": де саме стріляли бойовики
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2021, 11:26 1169

Тупицький не з'явився на засідання суду: його госпіталізували

15 квітня 2021, 11:26 1169
Читайте также на русском языке
Суд перенесли на 29 квітня
Суд перенесли на 29 квітня
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд Києва відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу звільненому указом президента з посади судді КС Олександру Тупицькому, через його неявку на засідання.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Суд не розпочавшись закінчився через погіршення стану здоров'я колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького", - йдеться в повідомленні.

Як заявив прокурор, фігуранта справи госпіталізували, але не дали суду жодних доказових документів.

У зв'язку з неможливістю слухання справи без участі Тупицького суд оголосив перерву до 29 квітня.

Раніше Тупицький не прийшов на суд, де йому повинні були обирати запобіжний захід, через хворобу матері.

Нагадаємо, що 2 квітня Александр Тупицький не прийшов на засідання Печерського районного суду Києва, де йому планували обрати запобіжний захід, аргументуючи це мітингом під будівлею. Засідання перенесли на 7 квітня.

суд прокуратура засідання КСУ Олександр Тупицький

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram