У Києві заповненість COVID-лікарень перевищує 70%
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що заповненість COVID-ліжок у комунальних медичних закладах Києва складає 71%.
Про це він повідомив у ході брифінгу, пише RegioNews.
Кличко зазначив, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 225 пацієнтів з діагнозом коронавірус. А також 311 хворих - з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 536 людей.
"Не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус. 3173 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3728 людей. Під апаратами ШВЛ - 65 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 71 відсоток", - сказав Кличко.
За словами мера, у стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, яких раніше було значно менше.
Нагадаємо, що сьогодні у Києві продовжили локдаун до кінця квітня.