У Києві заповненість COVID-лікарень перевищує 70%

Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус

Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус

Рixabay

Про це він повідомив у ході брифінгу, пише RegioNews.

Кличко зазначив, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 225 пацієнтів з діагнозом коронавірус. А також 311 хворих - з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 536 людей.

"Не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус. 3173 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3728 людей. Під апаратами ШВЛ - 65 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 71 відсоток", - сказав Кличко.

За словами мера, у стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, яких раніше було значно менше.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві продовжили локдаун до кінця квітня.