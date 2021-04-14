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14 квітня 2021, 13:39 135

У Києві заповненість COVID-лікарень перевищує 70%

14 квітня 2021, 13:39 135
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Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус
Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус
Рixabay
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Мер столиці Віталій Кличко заявив, що заповненість COVID-ліжок у комунальних медичних закладах Києва складає 71%.

Про це він повідомив у ході брифінгу, пише RegioNews.

Кличко зазначив, що до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 225 пацієнтів з діагнозом коронавірус. А також 311 хворих - з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 536 людей.

"Не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус. 3173 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3728 людей. Під апаратами ШВЛ - 65 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 71 відсоток", - сказав Кличко.

За словами мера, у стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, яких раніше було значно менше.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві продовжили локдаун до кінця квітня.

Україна Київ карантин Кличко Віталій лікарня

 
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