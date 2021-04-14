В "красной" Киевской области хотят еще больше усилить карантин

Новые ограничения рассмотрят на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС

Новые ограничения рассмотрят на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС

Фото: из открытых источников

В Киевской области планируют еще больше усилить карантин, поскольку уже действующие ограничения не помогают, и ситуация с распространением коронавируса не улучшается.

Об этом в Facebook сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин, передает RegioNews.

Он рассказал, что в области ежедневно фиксируется более 800 новых случаев COVID-19 и рост числа инфицированных, нуждающихся в госпитализации и кислородной поддержке.

Также наблюдается высокая смертность от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки в Киевской области умерли 39 человек.

К сожалению, каждый день профильные службы фиксируют на территории Киевщины десятки нарушений установленных карантинных норм. Чем дольше наши жители будут сознательно игнорировать ограничения, тем стремительнее у нас будет распространяться болезнь. В связи с этим мы вынуждены идти на очередное усиление противоэпидемических мероприятий. Их будем рассматривать на ближайшем заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - рассказал председатель ОГА.

Напомним, у Київській області продовжили карантин: регіон досі "червоний".