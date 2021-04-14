"Червона" зона: Степанов переплутав Буковину із Закарпаттям
Міністр помилково назвав не ту область, яка вийшла з карантину
Міністр помилково назвав не ту область, яка вийшла з карантину
Глава МОЗу Максим Степанов переплутав Чернівецьку область із Закарпатською, повідомляючи про вихід регіону із "червоної" зони карантину.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
Сьогодні Степанов спершу повідомив про те, що Чернівецька область вийшла із "червоної" зони.
Пізніше міністр видалив свій пост у Facebook та оновив допис, зауваживши про вихід з "червоної" зони не Чернівецької, а Закарпатської області.
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Як повідомлялося, на Закарпатті відновили навчання у початкових класах школи. Закарпатська область перейшла до "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки.
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