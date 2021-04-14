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14 квітня 2021, 14:12 12

"Червона" зона: Степанов переплутав Буковину із Закарпаттям

14 квітня 2021, 14:12 12
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Міністр помилково назвав не ту область, яка вийшла з карантину
Фото з відкритих джерел
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Глава МОЗу Максим Степанов переплутав Чернівецьку область із Закарпатською, повідомляючи про вихід регіону із "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Сьогодні Степанов спершу повідомив про те, що Чернівецька область вийшла із "червоної" зони.

Пізніше міністр видалив свій пост у Facebook та оновив допис, зауваживши про вихід з "червоної" зони не Чернівецької, а Закарпатської області.

Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала...

Posted by Максим Степанов on Wednesday, April 14, 2021

Як повідомлялося, на Закарпатті відновили навчання у початкових класах школи. Закарпатська область перейшла до "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки.

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