"Червона" зона: Степанов переплутав Буковину із Закарпаттям

Міністр помилково назвав не ту область, яка вийшла з карантину

Міністр помилково назвав не ту область, яка вийшла з карантину

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Сьогодні Степанов спершу повідомив про те, що Чернівецька область вийшла із "червоної" зони.

Пізніше міністр видалив свій пост у Facebook та оновив допис, зауваживши про вихід з "червоної" зони не Чернівецької, а Закарпатської області.

Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала... Posted by Максим Степанов on Wednesday, April 14, 2021

Як повідомлялося, на Закарпатті відновили навчання у початкових класах школи. Закарпатська область перейшла до "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки.