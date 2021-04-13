Нардепи повернули виплати лікарняних у разі хвороби або травм

Відповідне рішення підтримали 304 народних депутати

Відповідне рішення підтримали 304 народних депутати

Фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проєкт закону № 5187 щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію засідання Верховної ради.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, відповідно до яких відновити право застрахованих осіб отримувати матеріальну допомогу за страховим випадком: "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві”.

У разі ухвалення проєкту Закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, у березні Фонд соцстрахування попереджав про затримки виплат лікарняних і декретних. Є затримки в термінах фінансування.