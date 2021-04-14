Мэр Славянска просит ввести ВЦА и провести перевыборы в горсовет

Также он предлагает еще раз провести выборы мэра

Также он предлагает еще раз провести выборы мэра

Фото: из открытых источников

Мэр Славянска Вадим Лях обратился к председателю Донецкой ОГА Павлу Кириленко с просьбой ввести в городе военно-гражданскую администрацию и рассмотреть возможность перевыборов депутатов городского совета.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Он пояснил, что за пять месяцев работы депутатского корпуса 8-го созыва в Славянске сих пор не принят бюджет, не избран секретарь городского совета, а также тормозится решение важных вопросов жизнедеятельности города.

Он обвинил депутатское большинство в нежелании смириться с результатами выборов и попытках "отыграть все назад".

Также мэр Славянска утверждает, что его шантажируют и не дают нормально работать.

К сожалению, на сегодня нет другого выхода — Славянску нужна перезагрузка. Я обращаюсь с письмом к председателю ДонОГА Павлу Кириленко с просьбой рассмотреть возможность назначения перевыборов депутатов и мэра Славянского городского совета. А на промежуточный период – возможность введения военно-гражданской администрации", - написал Вадим Лях.

Напомним, в Славянске депутаты в четвертый раз не собрались на "бюджетную" сессию.

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