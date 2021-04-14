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14 квітня 2021, 15:32 186

Суд оштрафував нардепа, який ігнорував виклики на допит

14 квітня 2021, 15:32 186
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Нардепа оштрафували на 1135 гривень, його ім'я не розголошується
Нардепа оштрафували на 1135 гривень, його ім'я не розголошується
Фото: з відкритих джерел
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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та наклав грошове стягнення у розмірі 1 135 гривень на народного депутата Верховної Ради України поточного скликання за неприбуття на виклик для допиту в якості свідка.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Нардепові неодноразово направлялися повістки про виклик на допит. Тож він, будучи належно повідомленим про необхідність з’явитися до детектива, ухилявся та продовжує ухилятися від явки для участі у проведенні процесуальних дій без поважних причин", - йдеться у повідомленні.

Так, народний обранець мав надати показання у кримінальному провадженні від 14 липня 2020 року щодо можливого отримання ним близько 1 млн грн компенсації вартості оренди житла в Києві. Проте, депутат на допити не з’являвся та про причини свого неприбуття орган досудового розслідування не повідомляв.

Раніше повідомлялось, що 19 депутатів від фракції "Слуга народу", чиї статки перевищують мільйон гривень, орендують житло за рахунок бюджету.

НАБУ ВАКС бюджет оренда депутати

 
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