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14 квітня 2021, 14:46 6

Тищенко назвав себе "політичним ревізором" і збирається з перевіркою на Закарпаття

14 квітня 2021, 14:46 6
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Планує зустрітися з людьми і "контролювати кожне рішення"
Планує зустрітися з людьми і "контролювати кожне рішення"
Фото з відкритих джерел
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Микола Тищенко зібрався раптово нагрянути з перевіркою на Закарпаття, де його призначили головою місцевого осередку "Слуги народу".

Про це нардеп Тищенко повідомив у коментарі PavlovskyNews, передає RegioNews.

Це буде перша подібна поїздка нардепа в регіон. Тищенко уточнив, що він навіть трохи хвилюється, оскільки йому доведеться спілкуватися, в тому числі, з національними меншинами, проблеми яких досі не вирішені.

В першу чергу ми хочемо чути людей. Я не хочу бачити чиновників, я хочу запросити всіх керівників, я хочу вийти до людей, почути людей. Щоб конкретні люди, яким я потисну руку сказали при місцевій владі про свої проблеми. Я буду контролювати кожне рішення. Я буду працювати 26 годин в день, але результат буде, - підсумував Тищенко

Як повідомлялося, 24 березня, Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу". Рішення було прийняте на зборах облпарторганізації.

Пізніше "Слуги народу" шукали крота і "зарізали" Миколу Тищенка. Ім'я депутата, який зливає інформацію з партійних чатів, "слуги" обіцяють оголосити на найближчій фракції.

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Микола Тищенко Закарпаття перевірки нардеп Слуга народа

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