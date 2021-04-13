На з'їзді "Слуг народу" Полтавщини обрали голову та політраду обласної організації

У партійній організації розраховують на позитивні зміни в області

У партійній організації розраховують на позитивні зміни в області

Фото: Facebook

У Полтавській області відбулася партійна конференція на якій було обрано новий склад Політради обласної організації партії "Слуга народу", а також голову обласної організації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку депутата від партії "Слуга народу" Сергія Іващенка.

Відбулася партійна конференція. Приємно було почути, що курс на Зміни є визначальним. Дана була оцінка певним подіям в країні, області, місті. Обрано новий склад Політради обласної організації партії "Слуга народу", - зазначив він.

Зазначається, що до складу Політради обласної організації увійшли: Катерина Бабич, Альона Гончаренко, Юрій Бражник та Марина Бардіна.

Водночас головою партійної обласної організації обрано Олександра Трухіна, який замінив Ольгу Савченко.

Буде непросто, але буде цікаво, а головне корисно для всієї громади! Розраховуємо на підтримку всіх наших - як уряді, так і парламенті", - додав Іващенко.

З обранням Олександра Трухіна головою Полтавської обласної організації політичної партії "Слуга народу" також привітав депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник: "Бажаю успіхів, розвитку партії, та плідної роботи на користь громади", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що у Полтаві серед "слуг народу” стався розкол, замість Іващенка головою фракції обрали Ярмолюка.