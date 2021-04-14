Тищенко назвал себя "политическим ревизором" и собирается с проверкой на Закарпатье

Планирует встретиться с людьми и "контролировать каждое решение"

Планирует встретиться с людьми и "контролировать каждое решение"

Фото из открытых источников

Николай Тищенко собрался внезапно нагрянуть с проверкой на Закарпатье, где его назначили главой местной ячейки "Слуги народа".

Об этом нардеп Тищенко сообщил в комментарии PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

Это будет первая подобная поездка нардепа в регион. Тищенко уточнил, что он даже немного волнуется, поскольку ему придётся общаться, в том числе, с национальными меньшинствами, проблемы которых до сих пор не разрешены.

В первую очередь мы хотим слышать людей. Я не хочу видеть чиновников, я хочу пригласить всех руководителей, я хочу выйти к людям, услышать людей. Чтобы конкретные люди, которым я пожму руку сказали при местной власти о своих проблемах. Я буду контролировать каждое решение. Я буду работать 26 часов в день, но результат будет, - подытожил Тищенко

Как сообщалось 24 марта, Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа". Решение было принято на собрании облпарторганизации.

Позднее "Слуги народа" искали крота и "зарезали" Николая Тищенко. Имя депутата, который сливает информацию из партийных чатов, "слуги" обещают объявить на ближайшей фракции.

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