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14 апреля 2021, 14:46 8

Тищенко назвал себя "политическим ревизором" и собирается с проверкой на Закарпатье

14 апреля 2021, 14:46 8
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Планирует встретиться с людьми и "контролировать каждое решение"
Планирует встретиться с людьми и "контролировать каждое решение"
Фото из открытых источников
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Николай Тищенко собрался внезапно нагрянуть с проверкой на Закарпатье, где его назначили главой местной ячейки "Слуги народа".

Об этом нардеп Тищенко сообщил в комментарии PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

Это будет первая подобная поездка нардепа в регион. Тищенко уточнил, что он даже немного волнуется, поскольку ему придётся общаться, в том числе, с национальными меньшинствами, проблемы которых до сих пор не разрешены.

В первую очередь мы хотим слышать людей. Я не хочу видеть чиновников, я хочу пригласить всех руководителей, я хочу выйти к людям, услышать людей. Чтобы конкретные люди, которым я пожму руку сказали при местной власти о своих проблемах. Я буду контролировать каждое решение. Я буду работать 26 часов в день, но результат будет, - подытожил Тищенко

Как сообщалось 24 марта, Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа". Решение было принято на собрании облпарторганизации.

Позднее "Слуги народа" искали крота и "зарезали" Николая Тищенко. Имя депутата, который сливает информацию из партийных чатов, "слуги" обещают объявить на ближайшей фракции.

Читайте также: Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы.

Николай Тищенко Закарпатье проверки нардеп Слуга народа

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