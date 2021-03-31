"Слуги народу” шукали крота і "зарізали” Миколу Тищенка

Ім’я депутата, який зливає інформацію із партійних чатів, "слуги” обіцяють оголосити на найближчій фракції

Ім’я депутата, який зливає інформацію із партійних чатів, "слуги” обіцяють оголосити на найближчій фракції

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 31 березня у Telegram-каналі “Темный рыцарь” з’явилася інформація, що народного депутата від “Слуги народу” Миколу Тищенка поранили в Івано-Франківській області. Згодом ЗМІ повідомили, що це була перевірка і пошук того, "хто зливає інформацію в Telegram-канали".

Про це повідомляє журналіст Соня Кошкіна, видання Старна.UA, передає RegioNews.

Так, сьогодні, о 17:03 в Telegram-каналі "Темный рыцарь” з’явився допис:

"Повідомлення в нашому офіційному чаті: Колеги, надійшла інформація, що наш колега Микола Тищенко був поранений на 87-ій дільниці, попередньо ножове - надається допомога”.

Пізніше з'ясувалося, що це фейк і Тищенко ніхто не різав. Причому нібито запустив фейк в чат власноруч Арахамія, щоб з'ясувати хто зливає інформацію "Темному рицареві”, - пише видання Страна.UA.

Журналісти зазначають, що якщо це дійсно так, то задум Давида Арахамії незрозумілий, адже цю інформацію міг злити хто завгодно з десятків людей, які це повідомлення прочитали.

За словами Соні Кошкіної, Давид Арахамія спеціально написав дане повідомлення, щоб перевірити, хто саме з депутатів зливає інформацію згаданому Telegram-каналу.

Технічно така можливість є. Вони, мовляв, давно здогадувалися щодо авторства, вираховували-вираховували і тут вирішили "зловити на живця". У буквальному сенсі. Вийшло. Депутатам сказали, що операція пройшла успішно і ім'я "героя" Давид озвучить на найближчій фракції”, - написала журналіст.

Нагадаємо, Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу".

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