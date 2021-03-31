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31 березня 2021, 18:19 13

"Слуги народу” шукали крота і "зарізали” Миколу Тищенка

31 березня 2021, 18:19 13
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Ім’я депутата, який зливає інформацію із партійних чатів, "слуги” обіцяють оголосити на найближчій фракції
Ім’я депутата, який зливає інформацію із партійних чатів, "слуги” обіцяють оголосити на найближчій фракції
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 31 березня у Telegram-каналі “Темный рыцарь” з’явилася інформація, що народного депутата від “Слуги народу” Миколу Тищенка поранили в Івано-Франківській області. Згодом ЗМІ повідомили, що це була перевірка і пошук того, "хто зливає інформацію в Telegram-канали".

Про це повідомляє журналіст Соня Кошкіна, видання Старна.UA, передає RegioNews.

Так, сьогодні, о 17:03 в Telegram-каналі "Темный рыцарь” з’явився допис:

"Повідомлення в нашому офіційному чаті: Колеги, надійшла інформація, що наш колега Микола Тищенко був поранений на 87-ій дільниці, попередньо ножове - надається допомога”.

Пізніше з'ясувалося, що це фейк і Тищенко ніхто не різав. Причому нібито запустив фейк в чат власноруч Арахамія, щоб з'ясувати хто зливає інформацію "Темному рицареві”, - пише видання Страна.UA.

Журналісти зазначають, що якщо це дійсно так, то задум Давида Арахамії незрозумілий, адже цю інформацію міг злити хто завгодно з десятків людей, які це повідомлення прочитали.

За словами Соні Кошкіної, Давид Арахамія спеціально написав дане повідомлення, щоб перевірити, хто саме з депутатів зливає інформацію згаданому Telegram-каналу.

Технічно така можливість є. Вони, мовляв, давно здогадувалися щодо авторства, вираховували-вираховували і тут вирішили "зловити на живця". У буквальному сенсі. Вийшло. Депутатам сказали, що операція пройшла успішно і ім'я "героя" Давид озвучить на найближчій фракції”, - написала журналіст.

Нагадаємо, Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу".

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Давид Арахамія Слуга народа ЗМІ Олександр Дубінський Микола Тищенко Конфуз

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