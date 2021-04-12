Нардепи будуть харчуватися "Святим Духом" і поститися, поки їдальня закрита на локдаун - Корнієнко

Нагодувати 200 "слуг" набагато складніше, ніж депутатів інших фракцій, вважає він

Нагодувати 200 "слуг" набагато складніше, ніж депутатів інших фракцій, вважає він

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що через закриття парламентської їдальні на локдаун депутати будуть харчуватися в Раді "Святим Духом".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Так, на питання журналіста, як будуть харчуватися депутати за відсутністю доступу до їдальні Корнієнко відповів: "Святим Духом. Пост зараз, нехай постять".

Згодом голова партії "слуг" все ж додав, що планується організація обідів - кожна фракція для себе.

Думаю, що іншим фракціям - гріх скаржитися, тому що ми - найбільші. І нам організувати замовлення в 200 обідів трохи складніше, ніж фракції "Голос" - 17 або 20", - підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, раніше в "Слуги народу" заявили, що Рада може піти на карантин до кінця квітня.