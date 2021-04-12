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Нардепи будуть харчуватися "Святим Духом" і поститися, поки їдальня закрита на локдаун - Корнієнко
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12 квітня 2021, 14:19 7

Нардепи будуть харчуватися "Святим Духом" і поститися, поки їдальня закрита на локдаун - Корнієнко

12 квітня 2021, 14:19 7
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Нагодувати 200 "слуг" набагато складніше, ніж депутатів інших фракцій, вважає він
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що через закриття парламентської їдальні на локдаун депутати будуть харчуватися в Раді "Святим Духом".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Так, на питання журналіста, як будуть харчуватися депутати за відсутністю доступу до їдальні Корнієнко відповів: "Святим Духом. Пост зараз, нехай постять".

Згодом голова партії "слуг" все ж додав, що планується організація обідів - кожна фракція для себе.

Думаю, що іншим фракціям - гріх скаржитися, тому що ми - найбільші. І нам організувати замовлення в 200 обідів трохи складніше, ніж фракції "Голос" - 17 або 20", - підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, раніше в "Слуги народу" заявили, що Рада може піти на карантин до кінця квітня.

ВР Слуга народа парламент ресторан фракція Олександр Корнієнко кафе

 
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