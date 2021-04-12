Нардепи будуть харчуватися "Святим Духом" і поститися, поки їдальня закрита на локдаун - Корнієнко
Нагодувати 200 "слуг" набагато складніше, ніж депутатів інших фракцій, вважає він
Нагодувати 200 "слуг" набагато складніше, ніж депутатів інших фракцій, вважає він
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що через закриття парламентської їдальні на локдаун депутати будуть харчуватися в Раді "Святим Духом".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.
Так, на питання журналіста, як будуть харчуватися депутати за відсутністю доступу до їдальні Корнієнко відповів: "Святим Духом. Пост зараз, нехай постять".
Згодом голова партії "слуг" все ж додав, що планується організація обідів - кожна фракція для себе.
Думаю, що іншим фракціям - гріх скаржитися, тому що ми - найбільші. І нам організувати замовлення в 200 обідів трохи складніше, ніж фракції "Голос" - 17 або 20", - підсумував Корнієнко.
Нагадаємо, раніше в "Слуги народу" заявили, що Рада може піти на карантин до кінця квітня.
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