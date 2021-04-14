Кабмин назначил Любченко главой Налоговой службы сроком на 5 лет

На сегодняшнем заседании правительство приняло ряд кадровых решений

На сегодняшнем заседании правительство приняло ряд кадровых решений

Фото: из открытых источников

Сегодня, 14 апреля Кабинет Министров на заседании назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы сроком на 5 лет.

Об этом в Telegram сообщил нрародний депутат и постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

По информации Мокана, Любченко начнет занимать должность с 20 апреля 2021 года, он победил в конкурсе на занятие этой должности.

Стоит отметить, что Любченко возглавлял Налоговую с 29 апреля 2020 года, тогда его назначили без конкурса путем заключения контракта только на период действия карантина. Срок действия контракта заканчивается 19 апреля 2021 года.

Также во время заседания Кабинет Министров назначил Тимофея Милованова исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины".

Александр Терещенко был уволен с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Сергея Павлова назначили исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Дирекция по строительству объектов Евро-2012 во Львове".

Напомним, 29 апреля Кабмин назначил нового руководителя Государственной налоговой службы

Также сообщалось, что на должность главы Государственной налоговой претендуют 9 кандидатов.