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14 квітня 2021, 12:56 10

Завдали збитків на 270 мільйонів: ДБР викрило тіньову схему імпорту товарів

14 квітня 2021, 12:56 10
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Суб’єкти господарювання виводили імпорт в тіньовий обіг, реалізовуючи товар за готівку
Суб’єкти господарювання виводили імпорт в тіньовий обіг, реалізовуючи товар за готівку
Фото: з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань заявило про викриття діяльності фірм-імпортерів, які не сплатили ПДВ на понад 270 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що суб’єкти підприємницької діяльності імпортували товари та реалізовували їх в Україні, однак не відображали відповідні відомості у податковому обліку.

Застосовувалася схема пересортування: товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався за іншою. При цьому суб’єкти господарювання виводили імпорт в тіньовий обіг, реалізовуючи товар за готівку, а податкові зобов’язання - ПДВ, за гроші передавали іншим юридичним особам, що займаються так званими "скрутками".

Таким чином, лише протягом січня-березня 2021 року був реалізований товар на 1,6 млрд грн, чим завдані збитки державі на суму понад 270 млн грн.

Аналіз фінансових операцій імпортерів допоміг встановити компанії, що концентрували фінансові потоки і по напрацьованих схемах виходили з-під податкового навантаження", – заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Комісія Державної податкової служби зупинила реєстрацію накладних зазначених суб’єктів підприємницької діяльності.

Нагадаємо, вивели у тінь 80 млн: СБУ викрила на корупційній схемі керівництво "Сумиобленерго".

ДБР Схеми гроші імпорт товари податкова служба

 
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