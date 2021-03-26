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26 березня 2021, 15:28 9

На посаду голови Державної податкової претендують 9 кандидатів

26 березня 2021, 15:28 9
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Серед них – чинний голова ДПС та двоє його заступників
Серед них – чинний голова ДПС та двоє його заступників
Фото з відкритих джерел
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Нацагентство з питань держслужби оприлюднило перелік кандидатів, допущених до участі у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАДС.

За даними НАДС, до участі у конкурсі допустили 9 кандидатів.

Серед них:

чинний голова ДПС Олексій Любченко;

екскерівник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов;

колишній заступник міністра фінансів, гендиректор ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" Василь Шкураков;

чинні заступники голови Державної податкової служби Наталія Рубан і Євген Олейніков;

екскерівник Головного управління ДФС у Києві Дмитро Зенін;

ексначальник київського відділення Фонду держмайна Олександр Кучеренко;

співробітник Головного управління ДПС у Закарпатській області Василь Симчера;

співробітник Укртрансгазу Вячеслав Федоров.

Крім цього, НАДС оголосило конкурси на першого заступника та заступника голови ДПС.

Як повідомлялося, в Україні почав діяти закон про Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

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