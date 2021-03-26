На посаду голови Державної податкової претендують 9 кандидатів
Нацагентство з питань держслужби оприлюднило перелік кандидатів, допущених до участі у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАДС.
За даними НАДС, до участі у конкурсі допустили 9 кандидатів.
Серед них:
чинний голова ДПС Олексій Любченко;
екскерівник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов;
колишній заступник міністра фінансів, гендиректор ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" Василь Шкураков;
чинні заступники голови Державної податкової служби Наталія Рубан і Євген Олейніков;
екскерівник Головного управління ДФС у Києві Дмитро Зенін;
ексначальник київського відділення Фонду держмайна Олександр Кучеренко;
співробітник Головного управління ДПС у Закарпатській області Василь Симчера;
співробітник Укртрансгазу Вячеслав Федоров.
Крім цього, НАДС оголосило конкурси на першого заступника та заступника голови ДПС.
Як повідомлялося, в Україні почав діяти закон про Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.