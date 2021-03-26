На посаду голови Державної податкової претендують 9 кандидатів

Серед них – чинний голова ДПС та двоє його заступників

Серед них – чинний голова ДПС та двоє його заступників

Фото з відкритих джерел

Нацагентство з питань держслужби оприлюднило перелік кандидатів, допущених до участі у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАДС. За даними НАДС, до участі у конкурсі допустили 9 кандидатів. Серед них: чинний голова ДПС Олексій Любченко; екскерівник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов; колишній заступник міністра фінансів, гендиректор ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" Василь Шкураков; чинні заступники голови Державної податкової служби Наталія Рубан і Євген Олейніков; екскерівник Головного управління ДФС у Києві Дмитро Зенін; ексначальник київського відділення Фонду держмайна Олександр Кучеренко; співробітник Головного управління ДПС у Закарпатській області Василь Симчера; співробітник Укртрансгазу Вячеслав Федоров. Крім цього, НАДС оголосило конкурси на першого заступника та заступника голови ДПС. Як повідомлялося, в Україні почав діяти закон про Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

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