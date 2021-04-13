Позачергове засідання Ради 15 квітня: розглянуть питання "євроблях" та позбавлення волі за брехню у деклараціях

Депутати розглянуть також законопроєкти про внесення змін до Податкового і Митного кодексів

Депутати розглянуть також законопроєкти про внесення змін до Податкового і Митного кодексів

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Про це повідомив голова фракції "Голос”, народний депутат Ярослав Железняк в своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Депутати планують розглянути, в тому числі, законопроект про позбавлення волі за брехню у деклараціях та законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України та про зміни до Митного кодексу України.

Усім, хто радіє закінченню сьогоднішнього пленарного дня… У четвер також позачергове. І також 15 питань! — написав Железняк.

Серед цих 15 питань, зокрема:

• Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4651)

• Проєкт Закону про конституційну процедуру (№ 4533)

• Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (№ 5058)

• Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки”, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках (№ 4416-1)

• Проєкт Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (№ 5197-2)

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (№ 3774)

• Проєкт Закону про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (№ 5173)

• Проєкт Закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (№ 4303)

• Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби (4643-д)

• Проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (4644-д).

Як повідомлялося, розгляд земельного питання у Раді триватиме до травня – Разумков. До законопроєкту № 2194 залишилось розглянути близько тисячі правок.

Також Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Він заявив, що довіра до цього суду втрачена.