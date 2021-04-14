В уряді обіцяють не закривати країну на локдаун попри напружену COVID-ситуацію в регіонах
Там кажуть, що адаптивний карантин працює
Там кажуть, що адаптивний карантин працює
Адаптивний карантин, попри напружену ситуацію з коронавірусом в регіонах, показав свою ефективність, тому закривати країну на локдаун немає сенсу.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.
"Ситуація з коронавірусом в окремих регіонах залишається напруженою. Але водночас в окремих областям спостерігаємо зниження кількості нових випадків та госпіталізацій. Це чергове свідчення того, що адаптивний карантин запроваджений урядом - ефективний інструмент", - написав він.
Шмигаль додав, що країну закривати на локдаун не має сенсу. Він наголосив, що місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні.
Нагадаємо, що сьогодні у Києві продовжили локдаун до кінця квітня.
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