У Терехова знайшли хитрий спосіб відбитися від перевірки НАЗК — депутат

В мерії терміново був складений договір на дивних умовах

В мерії терміново був складений договір на дивних умовах

Секретар Харківської міськради, в. о. міського голови Ігор Терехов придумав спосіб, як не стати фігурантом розслідування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)

Як повідомила у себе в Facebook депутат Харківської міськради від фракції "Слуга Народу" Аліна Мустафаєва, після того, як з'явилася інформація про початок перевірки Терехова НАЗК, в мерії у терміновому порядку був складений договір по наданню послуг на розміщення зовнішньої реклами.

Сьогодні мені стало відомо, що Ігоря Олександровича (Терехов – ред.) напружила вся ця ситуація з НАЗК. Вони "слабали" такий собі договір, що нібито рекламу замовила політична "Блок Кернеса — Успішний Харків!". І там вказані умови оплати – протягом 180 днів з моменту отримання послуг", – розповіла Мустафаєва.

Депутат висловила подив з приводу дивних умов оплати: "Ви де таке бачили, що ви отримуєте послугу, а оплатити можна через пів року?".

Також Мустафаєва нагадала, що мова йде про "білборди з усміхненим Ігорем Тереховим, якими був заповнений весь Харків".

Ігор Олександрович хоче сказати, що це соціальна реклама, і на бордах ця реклама була розміщена безплатно. Тоді має бути відповідне рішення міськвиконкому, або рішення сесії про те, що ця реклама буде розміщена. І то, якщо це соціальна реклама, то не має права внизу бути підпис, що це секретар міської ради Ігор Терехов. Там повинно бути написано – міська рада. Чого не було зроблено", – зазначила Мустафаєва.

Як повідомляв RegioNews, вчора, 12 квітня, стало відомо, що НАЗК почало перевірку стосовно секретаря Харківської міськради, в. о. міського голови Ігоря Терехова. Перевірка стосується можливого порушення закону України "Про запобігання корупції", зокрема, на предмет отримання подарунків.

Як раніше писав RegioNews, НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу.

Також повідомлялося, що підприємство сина Ігоря Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.

Крім того, RegioNews писав, що депутати Харківської міськради проголосували за виділення земельної ділянки під будівництво чергового філії сімейної клініки Ігоря Терехова "ОН Клінік".

Крім того, повідомлялося, що Терехов хоче "освоїти" на футбольних полях зайвих 46 млн.

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