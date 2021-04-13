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13 апреля 2021, 13:20 233

У Терехова нашли хитрый способ отбиться от проверки НАПК — депутат

13 апреля 2021, 13:20 233
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В мэрии в срочном порядке был составлен договор на странных условиях
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Секретарь Харьковского горсовета, и.о. мэра Игорь Терехов придумал способ, как не стать фигурантом расследования Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК)

Как сообщила у себя в Facebook депутат Харьковского горсовета от фракции "Слуга Народа" Алина Мустафаева, после того, как появилась информации о начале проверки Терехова НАПК, в мэрии в срочном порядке был составлен договор по предоставлению услуг на размещение наружной рекламы.

Сегодня мне стало известно, что Игоря Александровича (Терехов – ред.) напрягла вся эта ситуация с НАПК. Они "слабали" такой себе договор, что якобы рекламу заказала политическая "Блок Кернеса — Успешный Харьков!". И там указаны условия оплаты – в течение 180 дней с момента получения услуг", – рассказала Мустафаева.

Депутат выразила недоумение по поводу странных условий оплаты: "Вы где такое видели, что вы получаете услугу, а оплатить можно через полгода?".

Также Мустафаева напомнила, что речь идет о "билбордах с улыбающимся Игорем Тереховым, которыми был заполонен весь Харьков".

Игорь Александрович хочет сказать, что это социальная реклама, и на бордах эта реклама была размещена бесплатно. Тогда должно быть соответствующее решение горисполкома, либо решение сессии о том, что эта реклама будет размещена. И то, если это социальная реклама, то не имеет права внизу быть подпись, что это секретарь городского совета Игорь Терехов. Там должно быть просто написано – городской совет. Чего не было сделано", – отметила Мустафаева.

Как сообщал RegioNews, вчера, 12 апреля, стало известно, что НАПК начало проверку в отношении секретаря Харьковского горсовета, и.о. городского головы Игоря Терехова. Проверка касается возможного нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции", в частности, на предмет получения подарков.

Как ранее писал RegioNews, НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн грн на свою рекламу.

Также сообщалось, что предприятие сына Игоря Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.

Кроме того, RegioNews писал, что депутаты Харьковского горсовета проголосовали за выделение земельного участка под строительство очередного филиала семейной клиники Игоря Терехова "ОН Клиник".

Кроме того сообщалось, что Терехов хочет "освоить" на футбольных полях лишних 46 млн.

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