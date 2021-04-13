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13 квітня 2021, 11:40 7

Двоє суддів КСУ уникнули відповідальності у справі про конфлікт інтересів

13 квітня 2021, 11:40 7
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Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції склало на них адміністративні протоколи
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції склало на них адміністративні протоколи
Фото: із відкритих джерел
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Голосіївський районний суд міста Києва виправдав суддів Конституційного суду  Ірину Завгородню та Ігоря Сліденка у справі щодо порушення чинного законодавства про запобігання конфлікту інтересів.

Про це повідомляє Національне агентство із питань запобігання корупції, передає RegioNews.

Голосіївський районний суд міста Києва виніс рішення щодо суддів Конституційного Суду України (КСУ) Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої. Слухання відбулися за протоколами, складеними Головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим. Суд виправдав Ігоря Сліденка та Ірину Загородню в цих справах”, - йдеться в повідомленні.

Суд вирішив, що притягнути суддів КСУ до відповідальності не можна, тому що на розгляд Великої палати Конституційного суду були подані заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента України в КСУ.

Також суддя зазначила у рішенні, що суддів КСУ не можна притягнути до адміністративної відповідальності, оскільки цей суд є колегіальним органом, і всі його рішення приймаються більшістю голосів.

Нагадаємо, на чотирьох суддів КСУ були складені протоколи, вони стосуються вчинених суддями адміністративних правопорушень.

суд НАЗК Конституційний суд порушення КСУ рішення протокол

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