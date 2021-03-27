17:13  27 березня
Підозрюваного у створенні приватної армії Семенченка поклали у лікарню
13:29  27 березня
На "червоному" Прикарпатті дозволили роботу дитсадків та шкіл
10:14  27 березня
Загострення на Донбасі: четверо загинули, двоє отримали поранення
UA | RU
UA | RU
27 березня 2021, 16:02 203

Тепер офіційно: Чернігівщина з понеділка стає "червоною"

27 березня 2021, 16:02 203
Читайте также на русском языке
В області будуть введені обмеження, передбачені для даного рівня епідемічної небезпеки
В області будуть введені обмеження, передбачені для даного рівня епідемічної небезпеки
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Починаючи з понеділка, 29 березня, на території Чернігівської області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалила державна комісія з питань ТЕБ та НС.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Telegram.

Наголошується, що таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в суботу.

Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 29 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області та застосувати на території Чернігівської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Так, буде заборонений прийом відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів. В регіонах цієї зони обов'язковий масковий режим на вулиці та у громадських місцях.

Нагадаємо, раніше МОЗ відніс до "червоного" рівня епіднебезпеки Рівненську та Чернігівську області, тепер "червоних" регіонів вже 13.

карантин Чернігівська область червона зона Обмеження локдаун

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram