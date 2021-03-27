Тепер офіційно: Чернігівщина з понеділка стає "червоною"
Починаючи з понеділка, 29 березня, на території Чернігівської області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалила державна комісія з питань ТЕБ та НС.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Telegram.
Наголошується, що таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в суботу.
Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 29 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області та застосувати на території Чернігівської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Так, буде заборонений прийом відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів. В регіонах цієї зони обов'язковий масковий режим на вулиці та у громадських місцях.
Нагадаємо, раніше МОЗ відніс до "червоного" рівня епіднебезпеки Рівненську та Чернігівську області, тепер "червоних" регіонів вже 13.