Черниговская область не готова к выходу из "красной" зоны - ОГА

29 марта в области ввели карантинные ограничения

29 марта в области ввели карантинные ограничения

Фото: из открытых источников

В Черниговской области ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 остается критической, поэтому говорить о выходе из "красной" зоны карантина рано.

Как сообщает местное издание "Высокий вал", об этом заявила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко, передает RegioNews.

Она рассказала, что на протяжении двух недель, с тех пор, как область находится в "красной" зоне, показатели заболеваемости постепенно стабилизировались.

Эти 14 дней - минимальный период, после которого можно делать выводы об эффективности жестких карантинных мероприятий. Но о выходе из "красной" зоны говорить рано.

Сравнивая первую и вторую недели жесткого карантина, видим рост количества новых случаев заболевания с 53% до 55%, выявленных при проведении исследований методом ПЦР и ИФА. В 21 больнице области сейчас находится 1144 больных. На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд до 2280 коек", - заявила Коваленко.

Напомним, с понедельника, 29 марта, на территории Черниговской области установлен "красный" уровень эпидемической опасности.