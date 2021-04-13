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13 апреля 2021, 12:48 511

Черниговская область не готова к выходу из "красной" зоны - ОГА

13 апреля 2021, 12:48 511
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29 марта в области ввели карантинные ограничения
29 марта в области ввели карантинные ограничения
Фото: из открытых источников
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В Черниговской области ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 остается критической, поэтому говорить о выходе из "красной" зоны карантина рано.

Как сообщает местное издание "Высокий вал", об этом заявила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко, передает RegioNews.

Она рассказала, что на протяжении двух недель, с тех пор, как область находится в "красной" зоне, показатели заболеваемости постепенно стабилизировались.

Эти 14 дней - минимальный период, после которого можно делать выводы об эффективности жестких карантинных мероприятий. Но о выходе из "красной" зоны говорить рано.

Сравнивая первую и вторую недели жесткого карантина, видим рост количества новых случаев заболевания с 53% до 55%, выявленных при проведении исследований методом ПЦР и ИФА. В 21 больнице области сейчас находится 1144 больных. На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд до 2280 коек", - заявила Коваленко.

Напомним, с понедельника, 29 марта, на территории Черниговской области установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

коронавирус карантин Черниговская область ОГА красная зона

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