Депутати Івано-Франківської облради вимагають перевиборів у окрузі № 87

Згідно із офіційними результатами підрахунку голосів, там перемагає стронгмен і кандидат від "Слуги народу” Василь Вірастюк

Згідно із офіційними результатами підрахунку голосів, там перемагає стронгмен і кандидат від "Слуги народу” Василь Вірастюк

Фото: galka.if.ua

Сьогодні, 6 квітня депутати Івано-Франківської обласної ради зібралися на позачергову сесію, щоб відреагувати на події у виборчому окрузі № 87.

Про це повідомляє місцеве видання "Галка”, передає RegioNews.

На порядку денному сесії стояло одне питання про направлення звернення до органів влади щодо порушень законодавства під час виборів.

У зверненні до президента, голови Верховної ради, міністра внутрішніх справ, голови СБУ, генпрокурора, директора ДБР та Центральної виборчої комісії депутати вимагають провести розслідування подій у приміщенні ОВК № 87, визнати вибори в окрузі недійсними та оголосити повторні вибори.

Також депутати облради звинуватили нардепів від "Слуги народу” у сприянні перемозі провладного кандидата.

Після бурхливих дискусій депутати підтримали текст звернення, за нього проголосували 55 обранців із 68 присутніх.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, на Івано-Франківщині розпочато 17 кримінальних проваджень через порушення на виборах.

Також на 87 окрузі суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях.

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