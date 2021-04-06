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06 квітня 2021, 13:59 301

Депутати Івано-Франківської облради вимагають перевиборів у окрузі № 87

06 квітня 2021, 13:59 301
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Згідно із офіційними результатами підрахунку голосів, там перемагає стронгмен і кандидат від "Слуги народу” Василь Вірастюк
Згідно із офіційними результатами підрахунку голосів, там перемагає стронгмен і кандидат від "Слуги народу” Василь Вірастюк
Фото: galka.if.ua
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Сьогодні, 6 квітня депутати Івано-Франківської обласної ради зібралися на позачергову сесію, щоб відреагувати на події у виборчому окрузі № 87.

Про це повідомляє місцеве видання "Галка”, передає RegioNews.

На порядку денному сесії стояло одне питання про направлення звернення до органів влади щодо порушень законодавства під час виборів.

У зверненні до президента, голови Верховної ради, міністра внутрішніх справ, голови СБУ, генпрокурора, директора ДБР та Центральної виборчої комісії депутати вимагають провести розслідування подій у приміщенні ОВК № 87, визнати вибори в окрузі недійсними та оголосити повторні вибори.

Також депутати облради звинуватили нардепів від "Слуги народу” у сприянні перемозі провладного кандидата.

Після бурхливих дискусій депутати підтримали текст звернення, за нього проголосували 55 обранців із 68 присутніх.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, на Івано-Франківщині розпочато 17 кримінальних проваджень через порушення на виборах.

Також на 87 окрузі суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях.

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вибори облрада депутати звернення Івано-Франківська область

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