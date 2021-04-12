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12 квітня 2021, 13:29 203

У Раді допустили винесення питання про вибори в ОРДЛО на референдум

12 квітня 2021, 13:29 203
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Минулого тижня Зеленський підписав закон про референдум
Минулого тижня Зеленський підписав закон про референдум
Фото: з відкритих джерел
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Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що питання порядку проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей буде винесено на всенародний референдум.

Про це він розповів під час виступу на погоджувальній раді голів фракцій і депутатських груп, передає RegioNews.

Думаю, такими питаннями на певних етапах розвитку України можуть стати вступ країни в ЄС, НАТО. І те, чи погоджуємося ми, що вибори на тимчасово окупованих територіях будуть проводитися після повернення повного контролю над кордоном", – пояснив він.

Він додав, що на референдум повинні виноситися питання державного значення, а не дрібні вузькополітичні речі, адже його проведення дуже витратне.

Нагадаємо, Рада виставить на загальне обговорення закон про місцевий референдум.

референдум ВР депутат голосування парламент

 
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