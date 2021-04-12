Охрана не пропустила Тупицкого в КСУ на спецзаседание, которое тот созвал

Ранее Владимир Зеленский отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей

Ранее Владимир Зеленский отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей

Фото: из открытых источников

Работники Государственной охраны в очередной раз не пустили отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение КСУ.

Об этом Тупицкий сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает RegioNews.

Он созвал специальное пленарное заседание в связи с Указом Президента о его увольнении с должности судьи, и хотел на него попасть.

Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания... Вы срываете заседание", - сказал Тупицкий работникам государственной охраны.

Также Тупицкий заявил, что на заседании должно состояться тайное голосование среди судей Конституционного суда, в ходе которого должны решить, увольняют ли судьи его с должности председателя КСУ.

Напомним, 12 апреля сообщалось, что Тупицкий созывает спецзаседание КСУ относительно своего увольнения.

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.