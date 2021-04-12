Рада може зібратися на два позачергові засідання: обидва в цей вівторок

Позачергові засідання ініціювали депутатські групи та фракції

Позачергові засідання ініціювали депутатські групи та фракції

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у вівторок, 13 квітня, парламент може зібратися на два позачергові засідання.

Як зазначає RegioNews, про це спікер сказав під час погоджувальної ради парламенту.

Можливо, навіть завтра (13 квітня - ред.) відбудеться два позачергові засідання", - сказав він.

Голова Ради зазначив, що обидва засідання ініціювали депутатські фракції і групи. За його словами, незабаром повинні з'явитися розпорядження про проведення цих засідань, де будуть вказані порядки денні.

Раніше повідомлялося, що на наступному тижні під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне, зокрема три законопроєкти, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами та законопроєкт щодо об’єктів великої приватизації.