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09 квітня 2021, 10:58 5

У МОЗ сказали, коли Україна отримає довгоочікувану вакцину Pfizer

09 квітня 2021, 10:58 5
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Україна має отримати 117 тисяч доз вакцини Pfizer
Україна має отримати 117 тисяч доз вакцини Pfizer
Фото: МОЗ
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Україна отримає перші дози вакцини Pfizer за глобальним механізмом COVAX вже наступного тижня. 

Як пише RegioNews, про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Міністр уточнив, що Україна має отримати 117 тисяч доз вакцини Pfizer, якими будуть щеплювати мешканців та працівників будинків для літніх людей.

"Перші 117 тисяч доз (вакцини Pfizer), які зайдуть за ініціативою COVAX, попередньо, 14-15 квітня вони повинні бути в Україні, за останніми повідомленнями. Вони підуть у спеціалізовані будинки-інтернати для людей похилого віку та соцпрацівників, які там працюють", - сказав Степанов.

Він також запевнив, що у травні в Україну надійдуть ті дози Pfizer, про поставку яких з компанією домовилась влада.

Нагадаємо, у МОЗ озвучили графік поставок вакцин від COVID-19, Україна домовилася про постачання 24 млн доз вакцин.

Україна вакцина МОЗ Максим Степанов вакцинація

 
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